شهيد و10 إصابات بقصف الاحتلال خيام نازحين في مدينة خان يونس

استشهد مواطن فلسطيني، مساء اليوم الأحد، بقصف طيران الاحتلال خيمة نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في القطاع، باستشهاد مواطن على الأقل وإصابة 10 آخرين بعضهم بجروح خطيرة، بعد قصف طيران الاحتلال خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس.

وكان مصدر في مستشفى الشفاء، أكد فجر اليوم، وصول شهيد وعدد من الإصابات بينهم طفلة جراء غارة إسرائيلية على شقة سكنية بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها قوات الاحتلال في الثامن من أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 73 ألف شهيد، وما يزيد عن 173 ألف جريح.