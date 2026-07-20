مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أونروا تضطلع بدور محور في دعم شعبنا ومساعدته على الصمود والبقاء على أرضه

أكد السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أنهم ذهبوا بوفد إلى فرنسا، وإلى بلجيكا، واجتمعوا مع كل مكوّنات الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع إسبانيا، للتأكيد في بروكسل، ومع جميع مكوّنات الاتحاد الأوروبي، ضرورة أن تواصل أوروبا تقديم تبرعاتها للأونروا، وأن تزيدها، سواءً على المستوى الجماعي أو على مستوى الدول بصورة فردية.

وأضاف خلال لقاء مع في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي أنه بوسع الدول العربية أن تقدم المزيد، حتى نغطي العجز في الأونروا؛ لأن الأونروا تؤدي دورًا نبيلًا في مساعدة الشعب الفلسطيني على البقاء في أرضه، وتقديم الخدمات له، بما في ذلك في غزة، وحتى هذه اللحظة، فإن 40% مما يُوزَّع لأهلنا في قطاع غزة يتم عبر الأونروا، فالأونروا موجودة في كل بيت، وفي كل مكان.

وتابع: "نحن، في الأمم المتحدة، من المدافعين من الطراز الأول عنها، وحكومتنا برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى كانت في بروكسل قبل بضعة أيام، واجتمعت مع جميع مكوّنات الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات، حتى تبقى السلطة قائمة؛ لأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي جنين الدولة الفلسطينية، وهم يريدون أن يقتلوا هذا الجنين في بطن أمه ليولد ميتًا".

وواصل: "أما وظيفتنا، فمهما تعرّض هذا الجنين إلى الأذى، فهي أن يولد؛ لأنه الضمانة لاستقلال دولة فلسطين المستقلة، والإسرائيليون يعرفون ما يريدون: اقتل الجنين في بطن أمه، لتضمن ألا تكون هناك دولة فلسطينية، ونحن سنحافظ على ذلك بكل الطرق الممكنة، السياسية والمالية، وبدعم الأونروا وغيرها".