الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

صرّح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي المملكة بعيدًا عن التجمعات السكانية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، أوضح المصدر أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدًا أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

من جانبه، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران قبل قليل، باتجاه مدينة العقبة في الأردن، الأمر الذي قد يسبب في وقوع شظايا داخل الأراضي الإسرائيلية نتيجة هذا الإطلاق.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «بناء على ذلك قد يتم تفعيل الإنذارات في جنوب البلاد، حيث وفي حال صدور إنذار يجب الدخول إلى الأماكن المحصنة والبقاء فيها حتى إشعار آخر».

ونفى وجود أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، قائلًا إنه «في حال طرأت أي تغييرات إضافية على تقييمات الموقف سيتم إبلاغ الجمهور بها وفقًا لذلك».

وفي وقت سابق، نصحت السفارة الأمريكية في الأردن رعاياها بتجنب السفر إلى مطار العقبة أو الميناء البحري، وذلك عقب قولها إن السلطات الأردنية أخلت المطار والميناء.

وناشدت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، المواطنين الأمريكيين تجنب التواجد في محيط القواعد العسكرية داخل المملكة.

في المقابل، كشف مسئول إسرائيلي، اليوم الأحد، عن استعداد بلاده للانضمام إلى أي مواجهة عسكرية إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران، إذا اقتضت التطورات ذلك، مؤكدًا أن إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجمات إيرانية.

وقال المسئول، في تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن إسرائيل قد تشارك في الحرب إذا اندلعت، مضيفًا أن إيران «ستدفع ثمنًا باهظًا» إذا حاولت إلحاق الضرر بإسرائيل، ولن يكون الرد مماثلًا لما حدث في السابق.

وبحسب الصحيفة، لا ترى إسرائيل أن اندلاع مواجهة جديدة مع إيران أمر محسوم، كما لا تعتقد أن أي تصعيد أمريكي سيشملها بالضرورة.

وتزعم التقديرات الأمنية الإسرائيلية أن طهران لا ترغب حاليًا في فتح جبهة مباشرة مع تل أبيب، في ظل الخسائر التي تكبدتها خلال المواجهات الأخيرة، مع التأكيد أن هذه التقديرات قد تتغير سريعًا وفق تطورات المشهد الإقليمي.

وأفادت الصحيفة بأن الولايات المتحدة فضّلت، حتى الآن، إدارة أي عمليات عسكرية بصورة منفردة، رغم استعداد إسرائيل لتقديم الدعم أو المشاركة المباشرة، وذلك بهدف الحد من اتساع نطاق الصراع وتجنب تصويره على أنه مواجهة أمريكية إسرائيلية مشتركة.

ورغم ذلك، فإن هذا الموقف قد يتغير إذا خلصت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاجون» إلى أن الاستفادة من القدرات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية أصبحت ضرورية لتحقيق الأهداف العملياتية، وفق «يديعوت أحرنوت».