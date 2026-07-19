الجيش الإسرائيلي: تأهب في الجنوب بعد رصد إطلاق صواريخ تجاه العقبة بالأردن

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران قبل قليل، باتجاه مدينة العقبة في الأردن، الأمر الذي قد يسبب في وقوع شظايا داخل الأراضي الإسرائيلية نتيجة هذا الإطلاق.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «بناء على ذلك قد يتم تفعيل الإنذارات في جنوب البلاد، حيث وفي حال صدور إنذار يجب الدخول إلى الأماكن المحصنة والبقاء فيها حتى إشعار آخر».

ونفى وجود أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، قائلًا إنه «في حال طرأت أي تغييرات إضافية على تقييمات الموقف سيتم إبلاغ الجمهور بها وفقًا لذلك».

وأفادت وكالة «عمون» للأنباء، مساء الأحد، بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق مختلفة بأنحاء المملكة، وذلك في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وقبل قليل، أكدت الحكومة الأردنية، أن السلطات المعنية لم تصدر أية قرارات بإخلاء في مطار العقبة أو الميناء، نافية تسجيل تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية.

وقال الناطق باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، إن ⁠المطار والميناء يعملان بشكل طبيعي وأية مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة، ووفق الإجراءات المعدة مسبقًا والتي من ضمنها إطلاق صافرات الإنذار من فوره.

وأضاف، أنه لم يسجل لدى الجهات الأردنية المختصة تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، نصحت السفارة الأمريكية في الأردن رعاياها بتجنب السفر إلى مطار العقبة أو الميناء البحري، وذلك عقب قولها إن السلطات الأردنية أخلت المطار والميناء.

وناشدت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، المواطنين الأمريكيين تجنب التواجد في محيط القواعد العسكرية داخل المملكة.

في المقابل، كشف مسئول إسرائيلي، اليوم الأحد، عن استعداد بلاده للانضمام إلى أي مواجهة عسكرية إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران، إذا اقتضت التطورات ذلك، مؤكدًا أن إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجمات إيرانية.

وقال المسئول، في تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن إسرائيل قد تشارك في الحرب إذا اندلعت، مضيفًا أن إيران «ستدفع ثمنًا باهظًا» إذا حاولت إلحاق الضرر بإسرائيل، ولن يكون الرد مماثلًا لما حدث في السابق.

وبحسب الصحيفة، لا ترى إسرائيل أن اندلاع مواجهة جديدة مع إيران أمر محسوم، كما لا تعتقد أن أي تصعيد أمريكي سيشملها بالضرورة.

وتزعم التقديرات الأمنية الإسرائيلية أن طهران لا ترغب حاليًا في فتح جبهة مباشرة مع تل أبيب، في ظل الخسائر التي تكبدتها خلال المواجهات الأخيرة، مع التأكيد أن هذه التقديرات قد تتغير سريعًا وفق تطورات المشهد الإقليمي.

وأفادت الصحيفة بأن الولايات المتحدة فضّلت، حتى الآن، إدارة أي عمليات عسكرية بصورة منفردة، رغم استعداد إسرائيل لتقديم الدعم أو المشاركة المباشرة، وذلك بهدف الحد من اتساع نطاق الصراع وتجنب تصويره على أنه مواجهة أمريكية إسرائيلية مشتركة.

ورغم ذلك، فإن هذا الموقف قد يتغير إذا خلصت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاجون» إلى أن الاستفادة من القدرات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية أصبحت ضرورية لتحقيق الأهداف العملياتية، وفق «يديعوت أحرنوت».