كرر فيران توريس، نجم المنتخب الإسباني، إحصائية خاصة في نهائيات كأس العالم، بعدما سجل هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام الأرجنتين في نهائي النسخة الحالية من البطولة.

وتوج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، والتي أقيمت لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في أمريكا وكندا والمكسيك.

وسجل فيران توريس هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة 106 من عمر المباراة، مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وأصبح فيران توريس ثاني لاعب بديل في تاريخ البطولة يسجل هدف الفوز في النهائي لمنتخب بلاده، بعد الألماني ماريو جوتزه في نسخة 2014.

ومن المفارقات أن المرتين كانت أمام منتخب الأرجنتين، وجاء هدف الفوز الوحيد في الشوط الإضافي، وانتهت المباراتين بنتيجة 1-0.