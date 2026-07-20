السفير رياض منصور: وافقنا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حفاظًا على أرواح الفلسطينيين

أكد السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن العالم لم يعد يستطيع قبول استمرار الحرب على غزة، مشددًا على أن وقف إطلاق النار يجب أن يتحقق.

وقال السفير رياض منصور، خلال لقاء مع في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي "نجحنا، قبل نحو 8 أشهر من قدوم الرئيس ترامب، أي في عهد الرئيس بايدن في اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2735، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل، ثم انعكس هذا المسار، إلى حد بعيد، في قرار آخر صدر بعد ذلك بنحو عام ونصف".

وتابع: "عندما قرر الرئيس ترامب المضي في التفاوض، وبالتنسيق مع 8 دول عربية وإسلامية، وكنا نحن جزءًا من هذا المسار، طُرحت في النقاط الخمس الأولى من المبادرة قضايا وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ورفض التهجير، والإفراج المبكر، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة".

وواصل: "أما بقية النقاط، ومن بينها النقطة الـ 19، فقد تفاوضنا بشأنها، عبر الأشقاء في الدول العربية والإسلامية الثماني، مع الولايات المتحدة، على أن تكون كل هذه التحركات مرتبطة بأفق سياسي يفضي إلى حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".

واستكمل: "من أجل الحفاظ على أهلنا، وحقن الدماء، وافقنا على هذا الاتفاق، وربما لا يلبي جميع تطلعاتنا بصورة كاملة، لكن من أجل حياة أطفالنا وشعبنا، ومن أجل وقف إطلاق النار، قبلنا به."