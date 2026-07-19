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حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا.

ويجلس ترامب وزوجته في المنصة الشرفية، بجانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وسط أجواء حماسية.

وتلعب إسبانيا أمام الأرجنتين، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، والتي أقيمت لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتأهلت إسبانيا للنهائي بعد الفوز على فرنسا في مباراة الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 2-0، فيما تأهلت الأرجنتين على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1، يوم الأربعاء الماضي.