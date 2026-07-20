السفير رياض منصور: نتنياهو لا يريد السلام ولعب دورا في تفجير الحرب وتأجيجها

قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي لا يريد السلام، لعب دورًا كبيرًا في تفجير الحرب في الخليج، وكذلك في لبنان وسوريا، ففي الخليج أيضًا ساهم في إشعال الحرب، لكن المتضررين منها كان دول الخليج، وكذلك في الأردن.

وعن تقييمه لمسار السلام والمراحل القادمة من اتفاق السلام، أشار خلال لقاء مع في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي إلى التعقيدات التي فرضت نفسها على عملية التنفيذ، خاصة أنه غير مسموح لهم بأن يؤدوا دورًا رسميًا كبيرًا، وإنما يعاملون كطرف مساعد، متابعا: "مع ذلك، نستطيع أن نقدم مساعدة هائلة، ونريد أن نفعل ذلك، لأن من الطبيعي أن يكون لنا دور".

وصرح منصور: "نحن ندفع مخصصات نحو 40 ألف موظف تابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، كما ندفع من موازنة السلطة، رغم محدوديتها، نحو 100 مليون دولار لغزة، مع أن أموالنا تُحتجز ويُقتطع منها الكثير، ومع ذلك، فهذا واجب علينا، ولذلك نقوم به".

واصل: "موظفونا يتقاضون منذ أكثر من عام ما بين 50% و60% فقط من رواتبهم، ومع ذلك يواصلون أداء واجبهم من أجل مساعدة أهلنا في غزة، لذلك نقول لهم: نحن قادرون على مساعدتكم بصورة أكبر؛ لأننا موجودون في كل بيت من بيوت أهلنا في غزة، ومعنا الأونروا، الموجودة أيضًا في كل بيت تقريبًا، فالغالبية الساحقة من موظفينا وموظفي الأونروا هم فلسطينيون: معلمون، وأطباء، وممرضون، وغيرهم".

واختتم: "بعد مرور 8 أو 9 أشهر، ما زال ما خُطط له لم يتحقق بالكامل، صحيح أن هناك وقفًا هشًا لإطلاق النار، وصحيح أن هناك مساعدات إنسانية، لكنها ليست بالحجم الكافي، وفي المقابل، يتعرض الناس لضغط كبير في محاولة لتهجيرهم، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس".

