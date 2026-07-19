رئيس بشكتاش: صلاح وافق أخيرًا على الانتقال إلينا

كشف سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، تفاصيل المفاوضات الجارية مع النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن اللاعب أبدى موافقته على الانضمام إلى الفريق، إلا أن الصفقة لم تُحسم حتى الآن بسبب المطالب المالية المرتفعة من جانب وكيله.

وقال أدالي، في تصريحات لصحيفة Fanatik التركية، إن بشكتاش قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع قائد منتخب مصر، موضحًا أن صلاح أجرى محادثات مع المدير الفني فينتشنزو إيتاليانو، إلى جانب المدير الرياضي للنادي، وأبدى موافقته على ارتداء قميص الفريق.

وأضاف رئيس بشكتاش أن النادي تلقى في البداية إشارات إيجابية من وكيل اللاعب، لكن الموقف تغير خلال سير المفاوضات، مشيرًا إلى أنه بعد انتشار تقارير إعلامية تفيد باقتراب إتمام الصفقة، ارتفعت المطالب المالية بشكل كبير.

وأوضح أدالي أن العقبة الرئيسية تتمثل في قيمة العمولة المطلوبة، مؤكدًا أن وكيل محمد صلاح طلب عمولة تقترب من 35%، وهو رقم وصفه بأنه غير مقبول بالنسبة للنادي، مشددًا على أن إدارة بشكتاش لا يمكنها الموافقة على مثل هذه الشروط.

وأشار رئيس النادي التركي إلى أنه لا يعتقد أن محمد صلاح على علم بهذه المطالب المالية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المفاوضات تجرى بشكل مباشر مع وكيل اللاعب رامي عباس، نافيًا صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود وسطاء آخرين في الصفقة.

واختتم أدالي تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات لا تزال مستمرة، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، في ظل تمسك بشكتاش بشروطه المالية، بينما يبقى مستقبل محمد صلاح معلقًا لحين حسم المفاوضات بين جميع الأطراف.