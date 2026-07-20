نيويورك تايمز: البنتاجون يخفي إصابة عشرات العسكريين الأمريكيين في حرب إيران

كشف صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" لم تعلن عن معلومات تتعلق بإصابة عشرات العسكريين الأمريكيين أو الأضرار التي لحقت بمعدات عسكرية، عقب ثلاث هجمات إيرانية استهدفت قوات أمريكية في الأردن قبل الهجوم الأخير الذي أسفر عن مقتل جنديين وفقدان آخر.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أنه في الأسبوع الذي سبق الهجوم الإيراني يوم الجمعة، والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان جندي آخر في الأردن، شنت إيران ثلاث غارات أخرى على القوات الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، القول إن تلك الهجمات أسفرت عن إصابة عشرات الجنود الأمريكيين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات.

لكن البنتاجون لم يكشف عن الغارات السابقة، ولا عن الخسائر والأضرار التي خلفتها.

وتعد هذه الحادثة أحدث مثال خلال الصراع الإيراني على التوتر القائم بين ما يتحدث عنه البنتاجون من ضرورة الأمن العملياتي، والتزام الحكومة الأمريكية بإطلاع الرأي العام على سير الحرب، بحسب "نيويورك تايمز".

وفي بيانات صدرت عقب غارات جوية على مواقع عسكرية إيرانية الأسبوع الماضي، قالت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" إنها ترد على هجمات إيران على سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز، دون أن تذكر غارات إيران على قواعد في المنطقة بما في ذلك في الأردن.

وقال مسئول عسكري أمريكي إن القيادة المركزية غير ملزمة بنشر معلومات عن الجنود المصابين، لا سيما عند عودتهم السريعة إلى الخدمة.

ومنذ انهيار الهدنة الهشة، لم يقدم البنتاجون سوى معلومات قليلة عن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بعد نحو خمسة أشهر من الحرب.

وكانت آخر إحاطة إعلامية رئيسية للبنتاجون حول الحرب في أوائل مايو الماضي.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، لم تكشف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كيفية استنزاف الحرب مع إيران للإمدادات الأمريكية من الأسلحة الحيوية باهظة الثمن، وكيف احتفظت إيران بقدرات صاروخية كبيرة وأعادت بناءها.

وتنص بروتوكولات وزارة الحرب الأمريكية بشأن الإبلاغ عن الخسائر على عدم الكشف عن هوية الجنود القتلي إلا بعد مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم. ولا تُنشر عادة أسماء الجنود المصابين في العمليات.

وفي بيان صدر يوم السبت، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن أربعة جنود أمريكيين أصيبوا في هجوم الجمعة نُقلوا إلى مستشفيات أردنية وغادروها.

وأضاف البيان أن المزيد من الجنود الأمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة وعادوا إلى الخدمة، لكنه لم يحدد عددهم.

ولم يشر البيان إلى الجنود الذين أصيبوا في الهجمات الثلاث السابقة في الأردن الأسبوع الماضي.