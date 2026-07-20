- التحالف يؤكد دراسة طرح الشركة في البورصة خلال الفترة المقبلة

أعلنت شركة إليفيت كابيتال، وأعضاء من عائلة محرم، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل ملكية شركة مركز النيل للاشعة و التحاليل، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية في مصر، في صفقة تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه (حصة وحقوق مساهمين).

وبموجب هذه الصفقة، ستصبح الشركة مملوكة بالكامل لتحالف يضم إليفيت كابيتال وأعضاء من عائلة محرم. فور استيفاء كافه شروط الاتفاق، وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة ستظل خاضعة لاستيفاء الشروط التنظيمية والإجرائية المعتادة، والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

وأعلن التحالف (إليفيت- محرم) عن اتجاهه لدراسة طرح الشركة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تمثل محطة استراتيجية مهمة لشركة اليفيت كابيتال، وتعكس التزام طويل الأجل ببناء منصة رعاية صحية متكاملة وقابلة للتوسع في مصر وأفريقيا. كما يتيح ذلك توجيه الاستثمارات والموارد بصورة أكثر تكاملًا، وتعزيز الترابط التشغيلي بين مكونات المنظومة الصحية التابعة للتحالف، بما يدعم خطط النمو الجغرافي وتطوير الخدمات في الأسواق الأفريقية الواعدة.

كما تتوافق بالكامل مع استراتيجية إليفيت كابيتال الاستثمارية طويلة الأجل والتي تستهدف تطوير منصات رعاية صحية قابلة للتوسع عبر مجالات التشخيص، والمستشفيات، والرعاية الخارجية، والصيدليات، والصحة الرقمية، والخدمات الصحية المتخصصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتأتي هذه الصفقة عقب شراكة ناجحة مع شركة مصر كابيتال، شهدت خلالها مراكز النيل للاشعة نموا كبيرا في ايرادتها، بالإضافة لتعزيز أطر الحوكمة، وتطوير قدراتها الخدمية، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز منصات التشخيص في مصر.

وقال طارق محرم، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة إليفيت كابيتال:"تمثل هذه الصفقة بداية فصل جديد ومهم في مسيرة مراكز النيل للاشعة والتحاليل فمن خلال توحيد ملكية ، فإننا نستكمل تراثًا استثنائيًا، ونؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتوسع. هذه الخطوة ستدعم تكامل مراكز النيل للاشعة و التحاليل بصورة أعمق داخل منظومتنا الصحية، وتعزيز قدراتنا على الاستثمار في الابتكار والذكاء الاصطناعي، والتوسع في مصر والأسواق الأفريقية، مع مواصلة تقديم أعلى معايير الرعاية للمرضى.

تأسست شركة مراكز النيل للاشعة والتحاليل قبل ما يقرب من ثلاثة عقود على يد الراحل الدكتور حازم محرم، لتصبح اليوم من أكثر مقدمي خدمات التشخيص ثقة ودقة في مصر، حيث تخدم أكثر من 150 ألف مريض سنويًا عبر شبكة تضم أكثر من 20 مركزًا تشخيصيًا على مستوى الجمهورية، ويعمل بها ما يزيد على 800 من الكوادر الطبية والمتخصصة.

وعقب إتمام الصفقة، ستواصل مراكز النيل للاشعة و التحاليل العمل تحت علامتها التجارية الراسخة، مع الاستفادة من تكامل أوثق ضمن منظومة إليفيت كابيتال الصحية الأوسع، والتي تشمل مستشفى جوستاف روسي انترناشونال– مصر (GRIE)، ومستشفى جامعة نيو جيزة (NGUH)، وصيدليات نايل هيلث، إلى جانب شبكة إليفيت المتنامية من منصات الرعاية الخارجية والخدمات الصحية المتخصصة. ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى تقديم تجربة علاجية أكثر ترابطًا للمرضى، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات صحية عالمية المستوى، وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر أصول المجموعة.