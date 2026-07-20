الصين تستعيد مشتبها بتورطه في تخريب أنظمة حاسوبية عقب عملية مشتركة مع فيتنام

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، اليوم الاثنين، أن مشتبها به رئيسيا في قضية كبيرة تتعلق بتخريب أنظمة معلومات حاسوبية، قد تم تسليمه من فيتنام إلى الصين عقب عملية مشتركة لإنفاذ القانون عبر الحدود.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، بأن المشتبه به، ولقبه "بان"، يُتهم بقيادة أنشطة إجرامية استخدمت مواقع إلكترونية للتصيد الاحتيالي من أجل خداع المستخدمين وحملهم على تنزيل برامج تحتوي على برمجيات خبيثة؛ مما مكن المجرمين من السيطرة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا وسرقة معلوماتهم الشخصية والتربح بطرق غير مشروعة.

كشفت الشرطة في مقاطعة شاندونج بشرقي الصين عن هذه القضية في يوليو عام 2025.

وتمكنت السلطات لاحقا، من خلال سلسلة من الحملات المنسقة، من تفكيك عدة عصابات إجرامية مرتبطة بالقضية، فيما فرّ "بان" إلى خارج البلاد في أغسطس 2025.

وأفادت الوزارة، بأن الشرطة الفيتنامية ألقت القبض على "بان" في الرابع من يونيو من العام الجاري، بدعم من الشرطة الصينية والسفارة الصينية في فيتنام، بينما ألقت الشرطة الصينية القبض في الوقت نفسه على 11 مشتبها بهم آخرين في مقاطعة قوانجدونج ومنطقة قوانجشي.

وأُعيد "بان" إلى الصين في 6 يونيو الماضي، على يد قوة مهام تابعة للشرطة الصينية.

وأضافت الوزارة، أن القضية أبرزت عزم الصين على ملاحقة الهاربين من العدالة، متعهدة بتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية.