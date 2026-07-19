يواصل نادي ليل الفرنسي تمسكه باستمرار لاعب الوسط المغربي الشاب أيوب بوعدي، رغم الاهتمام المتزايد من مانشستر سيتي وعدد من كبار أندية الدوري الإنجليزي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد أوليفييه ليتانج، رئيس ليل، أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا سيستفيد أكثر من البقاء لموسم إضافي مع الفريق الفرنسي، قبل التفكير في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الفرنسي.

وارتفعت أسهم بوعدي بشكل لافت بعد تألقه مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026، خاصة في المواجهة أمام البرازيل، وهو ما دفع ليل إلى تحديد قيمة مالية ضخمة تُقدر بنحو 100 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

ويُعد مانشستر سيتي أبرز المهتمين بضم الموهبة المغربية، في ظل متابعة من أرسنال ومانشستر يونايتد أيضًا، لكن إدارة ليل ترى أن استمرار اللاعب في ملعب بيير موروا سيكون الخيار الأفضل لتطوره قبل الانتقال إلى أحد عمالقة أوروبا.