محمد علي خير: شركات المياه الغازية رفعت أسعارها 30% لتعويض خسائر المقاطعة

قال الإعلامي محمد علي خير، إن حملات المقاطعة التي طالت شركات المياه الغازية، تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أدت إلى تعرضها لخسائر كبيرة، لافتا إلى أنها لم تكن قادرة حينها على رفع الأسعار 1% بسبب المقاطعة الشعبية التي منعتها من زيادة السعر.

وأضاف خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر "الشمس" أن شركات المياه الغازية قررت "تعويض خسائرها" الناتجة عن المقاطعة، عبر إقرار زيادات متتالية في الأسعار، بعد رفع أسعارها بنسبة 14% في المرة الأولى مع بداية العام الحالي، وتبعتها بزيادة أخرى بنسبة 14% حاليا، بزيادة إجمالية تقارب 30%.

ونوه إلى ارتفاع سعر الزجاجة ليتراوح من 20 إلى 30 جنيها، في حين ارتفع سعر العبوة سعة لتر ونصف لتصل إلى 40 جنيها، بينما سعة لترين ونصف بـ 45 جنيها.

وشدد أن المواطنين أحرار تماما في المقاطعة أو الشراء والاستهلاك في ظل الطقس الحار، مؤكدا أن دافع الشركات لرفع الأسعار أصبح تعويض خسائر المقاطعة.

وطالب بدوره الشركات المصرية التي قدمت منتجات بديلة خلال فترة المقاطعة بالعمل على تحسين جودة تلك المنتجات.

وقال مصدر باتحاد الغرف التجارية، لـ "مال وأعمال – الشروق" إن بيبسى وكوكاكولا، رفعتا الأسعار في الوقت الذى كانت تترقب فيه الأسواق حدوث انخفاضات سعرية بنسبة تتراوح بين 7 و15% على أقل تقدير.

وأضاف المصدر الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أن هبوط أسعار الدولار وانخفاض أسعار الخامات والشحن عالميا، كان يستدعى تخفيض الأسعار، ولكنه لم يحدث.

وتابع المصدر: "إذا كان هناك منافسة حقيقية مع الشركات المحلية العاملة في قطاع المشروبات الغازية لكانت الأسعار تراجعت لمستويات دون تكلفة الإنتاج"، ولكنه لفت إلى أن الشركات الكبرى تأكدت من عدم قدرة نظيرتها المصرية على منافستها في الوقت الحالي.