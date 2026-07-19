ألقى ضباط مباحث قسم شرطة شرطة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، القبض على 11 شخصًا لاتهامهم بالتشاجر أمام أحد الشواطئ بسبب أولوية استخدام دورة المياه.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار يفيد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله وقوع مشاجرة عنيفة بالأسلحة أمام أحد الشواطئ شرقي المحافظة.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة ثانٍ المنتزه تلقى بلاغًا بوقوع مشاجرة أمام أحد الشواطئ بين طرفين، ضم الأول 7 أشخاص، أصيب 3 منهم بجروح وسحجات، بينما ضم الثاني 3 أشخاص وسيدة، وأصيب 2 منهم بجروح قطعية وكدمات، ونُقل أحدهما إلى المستشفى لإسعافه.

وكشفت التحريات أن المشاجرة اندلعت بسبب خلاف على أولوية استخدام دورة المياه داخل الشاطئ، قبل أن يتطور الموقف إلى تبادل الاعتداء باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من الطرفين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وبإرشادهم تم التحفظ على الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الأحد، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.