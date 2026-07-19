توقف أعمال البحث والإنقاذ في مبنى منهار في ماليزيا

علقت إدارة الإطفاء والإنقاذ عمليات البحث والإنقاذ في موقع متجر مؤلف من طابقين انهار في تامان كوتا لاكسامانا اليوم السبت، حتى يتم تأكيد حالة جميع العاملين في المقر، فيما وضعت في حسبانها الخطورة التي يمثلها المبنى غير المستقر، حسبما ذكرت صحيفة " ذا ستار".

وقال كيه كاروبامان، رئيس وحدة الإطفاء والإنقاذ في ميلاكا تينجا إن الإدارة لن تخاطر بسلامة طاقمها ودخول مبنى منهار، حتى يتم تأكيد ما إذا كان هناك أشخاص محاصرين.

وأضاف: "عندما وصل الفريق إلى موقع الحادث، وجدنا أن المبنى قد انهار بالكامل. ومع ذلك، لم نتلق بعد معلومات كاملة بشأن ما إذا كان لا يزال هناك ضحايا عالقين تحت الأنقاض.

وأضاف قائلا للصحفيين في موقع الحادث: "أبلغنا مالك المبنى بأن جميع العمال تمكنوا من الخروج، لكننا ما زلنا بحاجة إلى تأكيد من العمال الذين كانوا موجودين في الموقع وقت وقوع الحادث".

وساد الذعر بين التجار والمارة عندما انهار المبنى ، بعد ظهر اليوم ، حيث يعتقد أنه كان يخضع لأعمال تجديد.

ووقع الحادث نحو الساعة 1630، حيث انهار المبنى، الذي يرجع تشييده إلى نحو 40 عاما، والذي أفادت تقارير بأنه كان يستخدم لتربية طيور السمامة، فوق سيارتين كانتا متوقفتين في مكان قريب، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز".

وقال بائع الفاكهة هونج هيو خيم /65 عاما/ إنه أصيب بصدمة عندما شاهد هيكل المبنى يميل قبل نحو 15 دقيقة من انهياره.

وأضاف أنه تمكن من تنبيه زوجته إلى حالة المبنى، التي اعتقد أنها غير مستقرة، قبل أن يسمع دوي انهياره.