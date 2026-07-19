مقتل شخص وإصابة 16 في هجوم روسي على كييف

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ذكرت السلطات الأوكرانية أن شخصا واحدا قتل وأصيب 16 آخرون في هجوم روسي وقع الليلة الماضية على كييف، تضمن استخدام صواريخ باليستية، حسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأحد.

وبدأ الهجوم حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي واستمر عدة ساعات، حيث سمع دوي انفجارات بجميع أنحاء العاصمة.

وأطلقت روسيا 41 صاروخا و125 طائرة مسيرة هجومية بمختلف أنحاء أوكرانيا الليلة الماضية، طبقا لسلاح الجو الأوكراني. وشمل الهجوم 25 صاروخا باليستيا. واعترضت القوات الأوكرانية وأسقطت 108 طائرات مسيرة و18 صاروخا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن معظم الصواريخ استهدفت العاصمة.

وتسببت الغارات في نشوب حرائق في خمس مناطق بالمدينة، مما تسبب في إلحاق أضرار بمبان سكنية ومكاتب ومواقع صناعية ومسكن طلابي ومركبات، حسب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية.

وحذرت كييف مرارا وتكرارا من تضاؤل مخزونها من الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، والتي تُستخدم للدفاع ضد الهجمات بالصواريخ الباليستية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الأهداف في كييف شملت مركزا لوجستيا بريديا ضخما، يتم استخدامه لتخزين مكونات أسلحة والعديد من المنشآت التي تنتج أجزاء الصواريخ .

وأضافت الوزارة أنه تم استهداف مركزا لتخزين وتوزيع مكونات إنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى، في منطقة كييف. ولا يمكن التحقق من الادعاءات من مصدر مستقل.

وأكدت الوزارة في موسكو أن البنية التحتية للموانئ على البحر الأسود تعرضت لهجوم مرة أخرى. وتابعت أنه تم استهداف منشآت تخزين الإمدادات العسكرية بالقرب من أوديسا ومستودعات الوقود التي تستخدمها القوات المسلحة.

ولا تنشر أوكرانيا، مثل روسيا معلومات عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت العسكرية.