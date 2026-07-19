قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن القدس ستظل في صدارة الاهتمام الفلسطيني، رغم التركيز الحالي على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددًا على أن المدينة تمثل "درة التاج" في القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال لقاء مع في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، إن انعقاد مؤتمر القاهرة حول القدس جاء في توقيت بالغ الأهمية، معربًا عن شكره لمصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وللرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافة المؤتمر بالتنسيق بين لجنة فلسطين في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية المصرية.

وأوضح أن "القدس هي في قلب المسار الفلسطيني"، مؤكدًا تمسك القيادة الفلسطينية بها، ومشيرًا إلى أن هذا المعنى يتوافق مع تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن القدس هي "درة التاج على رؤوسنا جميعًا".

ووصف منصور مؤتمر القاهرة بأنه "عظيم وناجح بكل المقاييس"، معتبرًا أن انعقاده يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على قضية القدس ومكانتها.

كما أعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة عن سعادته بزيارة قناة القاهرة الإخبارية وإجراء مقابلة من مقرها، موضحًا أن معظم لقاءاته الإعلامية كانت تتم عبر تطبيقات الاتصال المرئي أو من استوديو الأمم المتحدة.

ووجه منصور التهنئة للقائمين على قناة القاهرة الإخبارية، مشيدًا بالتجهيزات الإعلامية والاستوديوهات والبنية التي تتمتع بها، مؤكدًا أن هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، وأن القناة أصبحت من بين أبرز المحطات الإعلامية المصرية الناجحة.

واستضافت القاهرة، المؤتمر الدولي "القدس: خط المواجهة للتهجير والضم ومفتاح السلام العادل والدائم"، بتنظيم مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.