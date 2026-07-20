وزارة الاقتصاد الألمانية تدافع عن خطة تخفيض دعم الطاقة الشمسية

دافعت وزارة الاقتصاد الألمانية، عن خطتها الخاصة بتخفيض الدعم المقدم لقطاع الطاقة الشمسية في البلاد.

وقال متحدث باسم وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه، إن الهدف هو إنهاء ما وصفه بـ"الدعم الزائد عن الحد" والاعتماد بدرجة أكبر على آليات السوق.

وأضاف أن تركيب منظومة شمسية صغيرة على أسطح المنازل سيبقى مجديًا اقتصاديًا، لأنه يؤدي إلى تخفيض فاتورة الكهرباء، ومن ثم لا داعي لأن تتدخل الدولة باستثمار أموال الضرائب لدعم هذه المنظومة.

وينص مشروع أعدته الوزارة لإصلاح قانون مصادر الطاقة المتجددة على أن محطات الطاقة الشمسية الصغيرة التي تقل قدرتها المركبة عن 25 كيلوواط، ولا سيما الأنظمة الكهروضوئية الصغيرة المثبتة على أسطح المباني، لن تحصل بعد الآن على دعم دائم، على أن يُستعاض عن ذلك بفترات انتقال يتخللها صرف مدفوعات مالية مؤقتة.

ويقضي النظام المعمول به حتى الآن بأن يحصل من ينتج الكهرباء الشمسية على سطح منزله ويضخها في شبكة الكهرباء على مقابل مالي ثابت عن كل كيلوواط / ساعة لمدة عشرين عامًا.

ويثير هذا المشروع جدلًا واسعًا، إذ تحذر اتحادات قطاع الطاقة المتجددة من أن هذه الخطط ستؤدي إلى كبح الاستثمارات الخاصة وتهدد فرص العمل في القطاع.

وتواجه الخطة، انتقادات من داخل الائتلاف الحكومي نفسه.

وقالت نينا شير المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لشئون سياسة الطاقة، إن تعريفة تغذية الكهرباء في الشبكة وضمان شراء الكهرباء المنتجة لا يزالان يشكلان عنصرًا لا غنى عنه بالنسبة للعديد من المنشآت الصغيرة.

وأضافت أن الاكتفاء بمدفوعات انتقالية لا يوفر ضمانًا كافيًا للمستثمرين.