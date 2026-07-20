ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، أمسية سينمائية مساء الأربعاء 22 يوليو، تتضمن عرض الفيلم التسجيلي «حكاية من زمن جميل» للمخرج سعيد شيمي، إلى جانب النسخة المُرممة من فيلم «أبو سمبل» للمخرج سعد نديم، وذلك ضمن احتفالات المركز القومي للسينما بذكرى ثورة 23 يوليو.

ويستعرض الفيلمان عددًا من الأحداث التاريخية المهمة التي أعقبت ثورة يوليو، ويوثقان مرحلة فارقة في تاريخ مصر الحديث، من خلال رؤية سينمائية توثق التحولات التي شهدتها البلاد في تلك الفترة.

وتقام الفعاليات بمقر مركز الثقافة السينمائية، الكائن في 36 شارع شريف بوسط القاهرة، تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام المركز، والدعوة عامة للجمهور مجانًا.