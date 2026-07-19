ميسي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه في نهائي مونديال 2026

دوّن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازًا تاريخيًا جديدًا، خلال مشاركته في نهائي كأس العالم 2026، الذي يجمع منتخب بلاده بالأرجنتين مع إسبانيا.

وببلوغه 39 عامًا و25 يومًا، أصبح ميسي أكبر لاعب ميداني سنًا يظهر في مباراة نهائية لكأس العالم، في رقم غير مسبوق يعكس استمراريته الاستثنائية في أعلى مستويات المنافسة.

ووفقًا لإحصائيات موقع "Squawka"، انضم قائد "التانجو" إلى قائمة نادرة تضم لاعبين فقط شاركا في ثلاث نهائيات مختلفة للمونديال عبر التاريخ، إلى جانب الأسطورة البرازيلية كافو.

كافو

الذي خاض 3 نهائيات أعوام 1994، 1998، 200

ليونيل ميسي

الذي خاض 3 نهائيات أعوام

2014، 2022، 2026.

ويطمح ميسي إلى تتويج مسيرته الأسطورية بقيادة الأرجنتين نحو لقب عالمي جديد، حين يواجه "لا روخا" الإسبانية في النهائي المرتقب، في مواجهة تحمل طابعًا تاريخيًا على كافة الأصعدة.