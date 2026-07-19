الدفاع الكويتية: تعاملنا مع صواريخ بالستية ومسيرات إيرانية معادية منذ فجر اليوم

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية، داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

وأضاف بحسب بيان للوزارة: «العدوان الإيراني الآثم مستمر في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في البلاد، حيث طالت الاعتداءات منشآت تابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المرافق والمنشآت الحيوية التابعة لها».

وتابع: «تؤكد القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين».

وتتعرض دول عربية وتحديدًا دول الخليج لاعتداءات مستمرة تقول إيران إنها موجهة ضد أهداف أمريكية في هذه الدول، لكن الاعتداءات تلقى موجة تنديد على صعيد واسع.