ڤاليو وويجو يوقعان شراكة استراتيجية لتعزيز خدمات السفر عبر حلول دفع مرنة

أعلنت اليوم شركة ڤاليو، المنصة الرائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة "ويجو"، التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في المنطقة، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى جعل السفر أكثر سهولة وتيسيراً من خلال تقديم حلول دفع مرنة للمسافرين المصريين.

ويجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين سوق السفر العالمي الخاص بشركة ويجو وخبرة ڤاليو في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لتقديم تجربة حجز سفر أكثر سلاسة ومرنة للمستخدمين.

ومن خلال هذا التكامل، سيتمكن العملاء من البحث والمقارنة بين خيارات رحلات الطيران من مئات شركات الطيران ومزودي خدمات السفر عبر منصة ويجو، مع إمكانية اختيار ڤاليو كوسيلة دفع عند إتمام عملية الشراء. وتتيح هذه الخطوة للعملاء دفع تكاليف حجوزاتهم عبر خطط مرنة وميسرة تصل إلى 60 شهرًا.

وتركز هذه الشراكة على إزالة حواجز الدفع التقليدية أمام فئات متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشباب والعائلات والمستهلكون الذين يفضلون الحلول الرقمية.

وبموجب هذا التعاون، أصبح بإمكان العملاء الآن الاستفادة من خطط دفع ڤاليو المرنة لتكاليف حجوزات السفر، بما في ذلك رحلات الطيران والإقامة الفندقية.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يولي فيه المستهلكون المصريون أولوية متزايدة للمرونة المالية والراحة عند إدارة النفقات الكبيرة مثل السفر. ومن خلال تقديم حلول دفع بديلة، تساهم ڤاليو و"ويجو" في تمكين المزيد من المستهلكين من التخطيط لرحلاتهم دون الحاجة إلى دفع مبالغ مقدمة كبيرة، مما يدعم الطلب المتزايد على خدمات السفر الميسرة في جميع أنحاء البلاد.

كما يعكس هذا التعاون التوجه الأوسع نحو دمج خدمات السفر والتكنولوجيا المالية لخلق تجارب أكثر سلاسة تركز على تطلعات العملاء، وذلك في وقت يشهد فيه السوق طفرة في تبني حلول الدفع الرقمية. ومع استمرار ڤاليو في توسيع حضورها كمنصة مالية شاملة، تعزز هذه الشراكة التزامها بجعل الخدمات عالية القيمة أكثر سهولة ومدمجة في الحياة اليومية للمسافرين المصريين.

وفي هذا السياق، مصطفى توكل، المدير العام لويجو في مصر، قائلاً: "يبحث المسافرون اليوم عن مرونة أكبر في جميع مراحل رحلة الحجز الخاصة بهم. ومن خلال شراكتنا مع ڤاليو، نمنح العملاء خيارات أوسع في كيفية الدفع مقابل رحلاتهم، مما يجعل التخطيط للسفر أكثر سهولة وراحة. وعبر الجمع بين سوق السفر الخاص بمنصة ويجو وحلول التمويل المرنة من ڤاليو، فإننا نساهم في تيسير السفر مع الاستمرار في تقديم تجارب مبتكرة تركز على احتياجات المسافرين في جميع أنحاء مصر".

ومن جهته، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "تمثل شراكتنا مع ويجو خطوة استراتيجية نحو توسيع نطاق وصول حلولنا المالية داخل قطاع السفر.

ومن خلال توفير تمويل مرن للسفر، فإننا لا نلبي طلباً رئيسياً للمستهلكين فحسب، بل تعزز أيضاً دورنا كمنصة شاملة لتكنولوجيا الخدمات المالية تمكن الأفراد من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم الحياتية بكل سهولة وأمان مالي".