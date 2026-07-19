نبيل فهمي يحذر من خطورة استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة، السفير كولي سيك، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والمندوب الدائم لجمهورية السنغال لدى الأمم المتحدة، يرافقه عدد من أعضاء اللجنة ممثلي الدول الأعضاء.

وجاء اللقاء في أعقاب المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة في القاهرة، أمس، حول مدينة القدس، حيث استعرض السفير كولي سيك أبرز نتائج المؤتمر، وما خلص إليه من مناقشات تؤكد المكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس، وأهمية مواصلة الجهود الدولية لحماية وضعها القانوني والتصدي للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هويتها العربية.

وأكد الأمين العام حرص الجامعة العربية على مواصلة التنسيق والتعاون مع لجنة الأمم المتحدة، بما يعزز التحرك المشترك داخل الأمم المتحدة والمحافل الدولية دعما للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأوضح فهمي خلال اللقاء أهمية اغتنام فرصة الزخم الدولي المؤيد للحق الفلسطيني في توسيع دائرة الإعتراف بالدولة الفلسطينية، كما شدد على خطورة استمرار الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، منبهاً على نحو خاص لسعي حكومة الاحتلال لاستهداف القدس لقيمتها الرمزية الكبيرة، ومثمناً جهود اللجنة الأممية في التركيز على هذه القضية بالذات، والتنبيه لخطورة ما تقوم به حكومة المستوطنين من إجراءات ترمي لتقويض الوجود الفلسطيني في القدس.

وأعرب الأمين العام للجامعة عن القلق إزاء إعلان بعض الدول، ومنها كولومبيا، نيتها نقل سفاراتها إلى مدينة القدس، لما يشكله ذلك من مخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتقويض للوضع القانوني للمدينة.

واستعرض الأمين العام نتائج لقائه الأخير مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما تناولته المباحثات من سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتعزيز التحرك العربي والدولي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.