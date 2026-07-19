مباحثات بين الرئيس اللبناني ووزير الخارجية الأمريكي في واشنطن

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، الرئيس اللبناني جوزاف عون الذي يزور واشنطن في ظل مفاوضات برعاية الولايات المتحدة تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل، محورها انسحاب قواتها من مناطق تحتلها منذ حربها الأخيرة مع حزب الله.

وأكد مسئول في الخارجية والرئاسة اللبنانية حصول اللقاء في مقر الوزارة في العاصمة الأمريكية، بحسب وكالة فرانس برس.

وزيارة عون هي الأولى لرئيس لبناني الى واشنطن منذ استقبل الرئيس الأسبق باراك أوباما نظيره ميشال سليمان في البيت الأبيض العام 2009.

وسبق للرئاسة اللبنانية أن أعلنت أن عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.

وقالت الرئاسة، السبت، إن عون سيعقد لقاءات ومشاورات مع عدد من المسئولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة الى تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة الى انسحاب اسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها.

وبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات برعاية أمريكية في أبريل هي الأولى منذ عقود، بهدف وقف التوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء حالة الحرب بينهما.

وأبرما في 26 يونيو اتفاقا إطاريا ينصّ خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب اسرائيل تدريجيا من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من "منطقتين تجريبيتين".