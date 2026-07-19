الطيران المدني اليمني يفرض تصريحا مسبقا لدخول أجواء البلاد

فرضت سلطات الطيران المدني التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، على رحلات الشركات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تصريحًا مسبقًا لدخول الأجواء اليمنية، في مسعى لمنع رحلات إيرانية قادمة إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، في تعميم إلى شركات الطيران والمنظمات الدولية، إنه "يمنع دخول جميع المشغلين إلى الإقليم الجوي اليمني إلا بموجب تصريح مسبق صادر عن الهيئة باعتبارها سلطة الطيران المدني الشرعية في اليمن"، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضافت أن "جميع طلبات الحصول على التصاريح يجب أن تقدم عبر وسائل التواصل الرسمية المعتمدة".

وتأتي الخطوة بعد إعلان وزير النقل اليمني، محسن العمري، منع طائرة تابعة لشركة (ماهان) الإيرانية من استكمال رحلة كانت متجهة إلى مطار صنعاء الدولي الذي تديره جماعة الحوثي، وإلزام الطائرة بالعودة "لعدم مرور الرحلة عبر القنوات والإجراءات الرسمية المعتمدة".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، استئناف رحلاتها إلى مطار صنعاء الدولي، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الحاصلة بين التحالف العربي وجماعة الحوثي على خلفية توقف الرحلات التجارية إلى المطار الذي يفرض التحالف قيوداً على حركة الملاحة الجوية فيه، إلا أن الجماعة اشترطت فتح المطار إلى كافة الوجهات دون استثناء.