جيش الاحتلال: نفذنا غارات جوية على عدة مناطق في قطاع غزة

قال جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إنه شن غارات جوية على عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال: «ليلة الأحد: شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدة مناطق في قطاع غزة، ودمرّ منشآت تابعة لحركة حماس، بما في ذلك مستودع أسلحة، ومنشأة لإنتاج الأسلحة، وموقع إطلاق صواريخ».

وأضاف مدعيًّا: «كانت هذه الأسلحة تستهدف إلحاق الضرر بقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة الخط الأصفر، وبمواطني إسرائيل، وقد تم تدميرها لإزالة أي تهديد».

وتابع: «تنتشر قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية في المنطقة وفقًا للاتفاق، وستواصل عملياتها لإزالة أي تهديد».