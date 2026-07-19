انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية في قطاع غزة

انطلقت اليوم، امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية (الدور الثاني) لطلبة معاهد فلسطين في قطاع غزة، بالتنسيق مع مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة، والدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، حيث يتقدم لهذه الامتحانات الطلبة في الفرعين العلمي والأدبي وجاهياً داخل مقر معهد الأزهر بغزة.

وأجرى الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين جولة تفقدية للجان الامتحانات؛ للوقوف على انضباط سير العملية الامتحانية والاطمئنان على أوضاع الطلبة.

ورافقه في الجولة أعضاء الإدارة العامة رفيق أبو جراد مدير الشؤون الإدارية، والدكتور أحمد عطا الله مسؤول الإشراف التربوي، ومحمد الزق مدير معهد الأزهر بغزة، وعبدالله الهباش مسؤول العلاقات العامة.

واستمع عميد المعاهد إلى آراء الطلبة حول امتحانات اليوم الأول، والتي شملت اختبار الرياضيات التطبيقية للقسم العلمي، واختبار الإحصاء للقسم الأدبي، وقد أبدى الطلبة ارتياحهم العام لمستوى الأسئلة، مؤكدين أنها جاءت من ضمن المقرر الدراسي وتراعي الفروق الفردية.

من جانبه، وجّه الدكتور النجار الشكر والتقدير للجنة الكنترول وطواقم المراقبة على جهودهم في تنظيم القاعات، مشيداً بأجواء الهدوء والانضباط العالي التي سادت اللجان.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للمعاهد الأزهرية ستستمر وفق الجدول المعلن حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026 م.