بدأ الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مرحلة التعافي من الوعكة الصحية التي ألمّت به مؤخرا، حيث تشهد حالته الصحية تحسنا ملحوظا، وسط متابعة واهتمام من أسرته ومحبيه وقيادات الوسط الثقافي والمسرحي.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار التحضيرات المكثفة للدورة الثالثة والثلاثين من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

واستأنف الدكتور سامح مهران بالفعل متابعة تفاصيل الاستعدادات الخاصة بالدورة الجديدة بشكل يومي، من خلال تواصله المستمر مع الدكتور محمد الشافعي، المنسق العام للمهرجان، والدكتورة دينا أمين، مدير المهرجان، للوقوف على مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية، ومراجعة ما تم إنجازه في الملفات المختلفة استعدادا لانطلاق دورة استثنائية تحمل الكثير من الطموحات والتطلعات.

كما يواصل رئيس المهرجان التواصل الدائم مع أعضاء اللجنة العليا للمهرجان لمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بالبرنامج الفني والفعاليات الفكرية والإصدارات والضيوف والتجهيزات اللوجستية.

ويحرص مهران، رغم فترة النقاهة، على الاطلاع أولا بأول على مستجدات العمل، وتقديم توجيهاته لفريق المهرجان، بما يضمن خروج الدورة الثالثة والثلاثين بالصورة التي تليق بمكانة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي باعتباره أحد أبرز الملتقيات المسرحية الدولية في المنطقة.