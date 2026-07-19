تأجيل جنازة أحمد جلال عبدالقوي بسبب ظروف والده الصحية

أعلن المخرج سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الطليعة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن تأجيل جنازة الفنان أحمد جلال عبد القوي بسبب ظروف والده الصحية وعودة أقاربه من الخارج".

وكتب سامح: "تم تأجيل جنازة أحمد جلال عبد القوي لظروف والده الصحية وعودة أقاربه من الخارج".

وكان المخرج مازن الغرباوي أعلن عن وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب الغرباوي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الله يرحمك يا أحمد.. خبر صادم.. ربنا يصبر أسرتك الكريمة.. قلبي مع كاتبنا الكبير محمد جلال عبد القوي.. نسألكم الفاتحة".

جدير بالذكر أن الفنان الراحل أحمد جلال عبد القوي هو نجل الكاتب والسيناريست محمد جلال عبد القوي، وشارك في العديد من المسلسلات منها "حضرة المتهم أبى" مع الفنان نور الشريف وإخراج رباب حسين، و"الليل وآخره" مع الفنان يحيى الفخرانى وإخراج رباب حسين، و"المرسى والبحار" مع الفنان يحيى الفخراني أيضاً، و"ابن ليل" مع الفنان مجدى كامل وإخراج اسماعيل عبد الحافظ وفيلم "حسن ومرقص" مع الزعيم عادل إمام والفنان عمر الشريف وإخراج رامى إمام.