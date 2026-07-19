رئيس الحكومة العراقية يزور إيران نهاية الأسبوع الجاري

يعتزم رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي زيارة طهران نهاية الأسبوع الجاري.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن وكيل وزارة الخارجية السفير محمد حسين بحر العلوم، اجتمع اليوم مع سفير إيران في بغداد كاظم آل صادق في مقر الوزارة لبحث ترتيبات وجدول أعمال زيارة رئيس الحكومة العراقية إلى طهران نهاية الأسبوع الجاري.

وذكر البيان أن الزيارة ستسفر عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتأتي زيارة الزيدي لإيران بعد زيارته للولايات المتحدة استقبله خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشهدت التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، واتفق ايضا الطرفان على تعزيز الدور الأمريكي في تدريب وتسليح الجيش العراقي.

وناقش الجانبان أهمية تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي العراقي الأمريكي للتعامل مع التطورات العسكرية الحاصلة في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة.

وتأتي الزيارة في وقت يشهد تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة.