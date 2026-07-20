أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رحيل المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا عن قيادة منتخب بلجيكا، عقب نهاية تعاقده بنهاية يوليو 2026، وعدم التوصل لاتفاق بشأن التمديد.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن العقد المبرم بين الطرفين، والذي ينتهي في 31 يوليو الجاري، لن يتم تجديده، ليُسدل الستار على تجربة استمرت قرابة 18 شهرًا منذ توليه المهمة في فبراير 2025 خلفًا لدومينيكو تيديسكو.

وخلال فترة قيادته، نجح جارسيا في قيادة "الشياطين الحمر" للحفاظ على مكانهم في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي أنهاها المنتخب البلجيكي عند الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام إسبانيا، المتوجة باللقب لاحقًا.

من جانبه، أشاد المدير الرياضي فينسنت مانارت بالدور الذي لعبه المدرب الفرنسي، مؤكدًا أنه ساهم في إعادة المنتخب إلى المسار الصحيح رغم التحديات التي واجهت الفريق، سواء على الصعيدين الرياضي أو المالي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعيين جهاز فني جديد.

بدوره، عبّر جارسيا عن امتنانه للفترة التي قضاها مع المنتخب، مؤكدًا أن قرار عدم الاستمرار جاء بعد مشاورات متبادلة مع الاتحاد، مشددًا على فخره بما تحقق خلال هذه التجربة.

وأضاف: "أغادر وبلجيكا ضمن المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، وبين أفضل ثمانية منتخبات في العالم، وأتقدم بالشكر للاعبين والجماهير على الدعم الكبير طوال مشوار كأس العالم".

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته بتمنياته بالتوفيق للمنتخب البلجيكي في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل مشروع تجديد الدماء الذي ساهم في وضع لبناته الأولى.

يُذكر أن منتخب بلجيكا خاض منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر ونيوزيلندا وإيران، ونجح في تصدر المجموعة بفارق الأهداف.