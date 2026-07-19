الحرس الثوري: لن تمر أي قطرة نفط أو غاز أو سماد كيميائي عبر مضيق هرمز دون تصريح منا

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن 4 سفت عطّلت قبل ساعات، أنظمة الملاحة الخاصة بها، وتجاهلت تحذيرات قاعدة مراقبة مضيق هرمز التابعة للبحرية الإيرانية.

وأشار في بيان نقلته وكالة «فارس»، إلى تعرض سفينتين لحادثة في مضيق هرمز، وتراجع اثنتين عن العبور بعد توجيه تحذيرات لها.

وشدد على أن القوات الإيرانية تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، لافتًا إلى أن «المسار الآمن الوحيد هو المحدد والمعلن من جانب طهران».

وأضاف: «لن تمر قطرة واحدة من النفط أو الغاز أو الأسمدة الكيميائية عبر مضيق هرمز دون تنسيق وتصريح منا، والسفن التي تسلك مسارًا غير آمن ستتعرض حتمًا لحادث».

وتواجه حركة السفن عبر مضيق هرمز انخفاضًا ملحوظًا، بعد عودة الاستهداف الإيراني لها، واستئناف الولايات المتحدة للحصار البحري على الشحن المرتبط بطهران.

ووفقًا لبيانات «مارين ترافيك» عبرت 6 سفن المضيق خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما عبرت 3 سفن يوم الخميس، وهو أقل عدد يومي منذ مايو الماضي، فيما لم تمر ناقلات نفط خام أو ناقلات غاز طبيعي مسال.

وينعكس الوضع الراهن على ارتفاع أسعار الطاقة؛ نتيجة الضغوط المتزايدة التي تواجهها السفن في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم.

وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت قبل أيام، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة.

واستهدف الطرفان أيضا حركة الملاحة البحرية، وقالت الولايات المتحدة إنها تنفذ حصارًا بحريًا، في حين قالت إيران إنها استهدفت السفن التي انتهكت قواعدها المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز.