يونايتد يدخل دائرة الصراع لضم نجم سان جيرمان

دخل مانشستر يونايتد دائرة الأندية التي أُتيحت لها فرصة التعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لشبكة "آر إم سي سبورتس"، منح باريس سان جيرمان اللاعب الضوء الأخضر لاستكشاف خياراته والرحيل هذا الصيف، كما عُرض على أندية أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي وبرشلونة.

ويطلب النادي الفرنسي أكثر من 70 مليون يورو للتخلي عن باركولا، في حين يُعد بايرن ميونخ حتى الآن المرشح الأوفر حظًا للفوز بخدمات الجناح الفرنسي إذا اكتملت الصفقة.

وكان باركولا قد أنهى مؤخرا مشاركته مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم، حيث تباينت مشاركته ما بين أساسي وبديل، في تشكيلة المدرب ديدييه ديشامب، علما بأن المنتخب أنهى مشوار البطولة محتلا المركز الرابع.