الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ9 بجنوب إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في جنوب إيران.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد قالت إنها للمسيرة الأمريكية خلال إسقاطها، من قبل القوة البحرية التابعة للحرس، في محافظة بوشهر، بجنوب البلاد.

وأمس، أعلنت قوات الحرس الثوري إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوب إيران، مؤكدة أن العملية جاءت ضمن مهام الرصد والتصدي المستمرة لأي تحركات معادية تستهدف الأجواء الإيرانية.

وذكرت في بيان أن «عملية الاعتراض نُفذت في سماء مدينة عسلوية، حيث نجحت منظومة الدفاع الجوي في رصد المسيّرة الأمريكية وإسقاطها، قبل أن تتمكن من تنفيذ أي مهمة داخل الأجواء الإيرانية».

وأكدت أن «منظومات الدفاع الجوي تواصل أداء مهامها بكامل الجاهزية»، مشددة على أن «أي انتهاك لسيادة الجمهورية الإسلامية أو محاولة للمساس بأمنها سيُواجَه برد حازم وفوري، في ظل الاعتماد على منظومات دفاعية متطورة».

في المقابل، قالت الولايات المتحدة إنها أنهت الموجة الثامنة على التوالي من الهجمات على إيران، بعد أن أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي آخر عقب هجوم إيراني.

وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت قبل أيام، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن ‌الضربات الجوية بدأت في السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (22:00 بتوقيت جرينتش)، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت لاحق، قالت القيادة المركزية إنها أنهت أحدث موجة للهجمات قصفت خلالها مواقع مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوي إيرانية.

وقالت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية إن الولايات المتحدة شنت هجوما بالقرب من مدينة سيريك في جنوب إيران، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن قتلى أو مصابين أو أضرار في البنية التحتية.

وذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء أن الجيش الأمريكي استهدف موقعا قريبا من شادجان على مقربة من الحدود العراقية.