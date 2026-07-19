مدير مجمع الشفاء بغزة: المنظومة الصحية على حافة الانهيار ونقص الأدوية تجاوز 50% بفعل حصار الاحتلال

حذر مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، من تدهور غير مسبوق يضرب القطاع الصحي في غزة، مؤكدًا أن المستشفيات تواجه ظروفًا كارثية في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بتوقف الخدمات الصحية ويضاعف معاناة آلاف الجرحى والمرضى.

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، قال أبو سلمية، إن نسبة العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد الجراحية تجاوزت 50%، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع وصول الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة، محذرًا من أن هذا النقص الحاد يضع الطواقم الطبية أمام تحديات متزايدة في التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين، ويقوض قدرة المستشفيات على إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

وأوضح أن الأزمة الصحية تتفاقم بالتزامن مع التصعيد العسكري المتواصل، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تواصل استهداف المناطق المحيطة بتلك التي تدّعي أنها «آمنة»، ما يؤدي إلى وقوع مجازر جديدة بحق المدنيين، وإبادة عائلات فلسطينية كاملة.

وأشار أبو سلمية إلى أن المشهد الإنساني في القطاع يشهد مجددًا تكرار ظاهرة «الناجي الوحيد» من الأطفال، بعد استهداف عائلات بأكملها، وهو ما يعكس، بحسب وصفه، حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة في ظل استمرار العدوان.

وفي السياق ذاته، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي أن الغارات التي شنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن استشهاد 35 فلسطينيًا وإصابة نحو 150 آخرين، مشيرًا إلى أن النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا.

وجدد أبو سلمية، تحذيره من التداعيات الخطيرة لاستمرار منع دخول المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن القطاع الصحي يواجه خطر الانهيار الكامل إذا استمرت إسرائيل في منع وصول الإمدادات الإنسانية والطبية، في وقت تشهد فيه المستشفيات تدفقًا متواصلًا للمصابين جراء القصف المستمر على مختلف أنحاء قطاع غزة.