خاتم أبطال المونديال سعره للجماهير قد يصل إلى 112 ألف جنيه إسترليني

سيحصل بطل نهائي كأس العالم 2026، الذي يجمع الأرجنتين وإسبانيا مساء الأحد على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي، على خاتم تذكاري للأبطال للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في خطوة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وخصص "فيفا" 30 خاتمًا حصريًا لأفراد المنتخب الفائز، لكنه قرر أيضًا إنتاج 1996 خاتمًا إضافيًا لطرحها للبيع أمام الجماهير، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المشجعين.

وسيحمل كل خاتم شهادة أصالة خاصة، وسيتم تصميمه وفق مقاس المشتري، بينما وصفه "فيفا" بأنه "رمز جديد للانتصار"، رغم الانتقادات التي اعتبرت الخطوة وسيلة جديدة لتحقيق أرباح تجارية.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن سعر الخاتم قد يصل إلى 112 ألف جنيه إسترليني، فيما تتراوح قيمة هذا النوع من الخواتم الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة، المشابهة لخواتم أبطال دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، بين 7400 و112 ألف جنيه إسترليني.

وإذا تم بيع جميع الخواتم المطروحة للجمهور بهذا السعر، فقد تتجاوز عائدات "فيفا" 200 مليون جنيه إسترليني، وهو ما عزز الانتقادات التي ترى أن الاتحاد الدولي يسعى لتحقيق مكاسب مالية إضافية من البطولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القرارات التي أثارت الجدل في كأس العالم 2026، من بينها فترات التوقف لشرب المياه، وإقامة عرض فني بين شوطي المباراة النهائية، بمشاركة عدد من النجوم العالميين، أبرزهم مادونا وفرقة BTS.