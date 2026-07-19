نجوم الفن يبدعون في حفل نهائي كأس العالم 2026

أقيم مساء اليوم حفل ختام بطولة كأس العالم 2026، قبل ساعة من المباراة النهائية التي تجمع بين إسبانيا والأرجنتين.

وتلتقي إسبانيا مع الأرجنتين في العاشرة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب نيويورك نيوجيرسي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، والتي أقيمت لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا في أمريكا وكندا والمكسيك.

وشهد الحفل الختامي العديد من العروض المميزة، ومشاركة كبيرة من نجوم الفن في أمريكا والعالم.

وبدأ الحفل بأغنية من أداء اليوتيوبر الشهير «أي شو سبيد»، فيما شارك نجم الروك الأمريكي بوست مالون، كما شهد الحفل مشاركة النجوم نيكول شيرزينجر، و روبي وليامز وتوم كروز.

ومن المنتظر أن تقدم فيما ستؤدي المغنية والممثلة الحائزة جائزة الأوسكار جينيفر هادسون النشيد الوطني الأميركي.

وأدى المغني الأمريكي الكلاسيكي، كريستوفر دينيس ماتشيو، عرضًا فنيًا في حفل الختام، وهو مغني أمريكي متخصص في الموسيقى الكلاسيكية المتقاطعة.

كما شاهدت الجماهير عرضًا مميزًا من سواي لي، مغني الراب والملحن أمريكي.

وحضر العديد من نجوم الرياضة، حيث تواجد الإسباني كارلوس ألكاراز نجم التنس العالمي، وأيتانا بونماتي، لاعب منتخب إسبانيا وأحسن لاعبة في العالم.

وكذلك تواجد عارضة الأزياء والممثلة الكورية الجنوبية هويون جونج.

وتأهلت إسبانيا للنهائي بعد الفوز على فرنسا في مباراة الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 2-0، فيما تأهلت الأرجنتين على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1، يوم الأربعاء الماضي.