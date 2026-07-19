كلوب يكشف موقفه من تدريب ألمانيا

اقترب يورجن كلوب من العودة إلى مقاعد التدريب، بعدما كشف أن عقده مع شركة «ريد بول» يتضمن بندًا يسمح له بفسخ ارتباطه لتولي تدريب منتخب ألمانيا، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وأكد المدرب الألماني، خلال ظهوره على قناة «ماجينتا تي في»، أن المفاوضات مع الاتحاد لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بشكل إيجابي، لكنه شدد على عدم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن.

وتزامنت تصريحات كلوب مع ما أوردته صحيفة «بيلد»، التي أكدت أن «ريد بول» لا تعارض انتقاله لتدريب المنتخب الألماني، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2029 منذ انضمامه إلى الشركة مطلع عام 2025 مديرًا عالميًا لقطاع كرة القدم.

وأضافت الصحيفة أن اجتماعًا جمع كلوب بالرئيس التنفيذي لـ«ريد بول» أوليفر مينتزلاف أسفر عن تفاهم بشأن إمكانية إنهاء التعاقد، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن الاتحاد الألماني قد يقدم تعويضًا للشركة ضمن صيغة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

من جانبه، امتنع الاتحاد الألماني لكرة القدم عن التعليق على المفاوضات الجارية، مكتفيًا بالتأكيد أن القرار النهائي سيصدر عن الجهات المختصة داخل الاتحاد.

ووفقًا للتقارير، عقد رئيس الاتحاد الألماني بيرند نيوندورف ونائبه هانز يواخيم فاتسكه اجتماعًا مع يورجن كلوب في نيويورك، تم خلاله التوصل إلى اتفاق مبدئي لتولي تدريب المنتخب، على أن يُستكمل بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بعقده مع «ريد بول» وتسوية بعض الملفات التجارية.

وفي حال اكتمال الاتفاق، سيخلف يورجن كلوب المدرب يوليان ناجلسمان في قيادة منتخب ألمانيا حتى نهائيات كأس العالم 2030، مع توقعات بإعلان تعيينه رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.