حرس الثورة الإسلامية: اعتراض وإسقاط مسيّرة من طراز إم كيو 9 جنوب البلاد

أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيراني، في بيان له، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" في سماء مدینة أهواز بمحافظة خوزستان جنوب البلاد.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، بأن الحرس الثوري أوضح في بيان صدر، اليوم الأحد، أنه "تم إسقاط طائرة مسيرة من طراز/إم كيو 9/ في سماء أهواز، بنيران منظومة دفاع جوي متطورة تابعة للقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية والتي تعمل ضمن شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد".

وتعتبر مسيرة "إم كيو 9" الأعلى تكلفة بين الطائرات المسيرة الأمريكية، وبلغت التكلفة التقديرية لها 28 مليون دولار، ووظيفتها جمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ الأهداف الديناميكية، بحسب "إرنا".