صحفي بريطاني: المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران لا ترقى لحرب شاملة لكنها قابلة للتصعيد

اعتبر آدم بارسونز مراسل شبكة "سكاي نيوز" البريطانية لشئون الشرق الأوسط، أن القتال الدائر بين الولايات المتحدة وإيران يبدو - في الوقت الراهن على الأقل - محدودا وموجها بدقة.

وأشار بارسونز إلى أنه حتى بعد الليلة الثامنة على التوالي من الضربات الأمريكية ضد إيران، لا يبدو الصراع وكأنه "حرب شاملة".

وأوضح بارسونز في مداخلة مع الشبكة البريطانية أنه "لا تزال الأمور تبدو وكأنها هجمات مدروسة ومحسوبة من كلا الجانبين، فالولايات المتحدة تركز على البنية التحتية العسكرية، والرادارات، وقواعد الصواريخ، وما يمكن وصفه ببنية الأمن الساحلي.

وتابع الصحفي البريطاني: "في المقابل، يطلق الإيرانيون صواريخ تستهدف في الغالب قواعد جوية ومرافق أخرى للبنية التحتية".

وأشار إلى أن مقتل جنديين أمريكيين مؤخرا في الأردن سيكون له "تأثير"، لكنه قد لا يؤدي بمفرده إلى تصعيد الحرب.

كما رأى بارسونز أن انخراط إسرائيل في القتال قد يؤدي إلى تصاعد التوترات، وكذلك الحال بالنسبة لشن هجمات على مناطق مدنية، أو دخول الحوثيين في اليمن طرفا مباشرا في الحرب.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إنها أنهت الموجة الثامنة على التوالي ​من الهجمات على إيران.

وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت قبل أيام.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان بأن الضربات الجوية بدأت في السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت: "هدفت الضربات إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في ​مضيق هرمز ومعاقبة قوات الحرس ‌الثوري التي شنت هجمات على أفراد من القوات الأمريكية في الأردن".

وقال التلفزيون الرسمي ​الإيراني في وقت مبكر، اليوم الأحد، إن الجيش الإيراني شن هجوما بطائرات درونز استهدف أصولا ومعدات عسكرية أمريكية في معسكر العديري وقاعدة ⁠علي السالم الجوية في الكويت، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأعلن الجيش الكويتي، صباح اليوم، أنه يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات درونز إيرانية.

كما أفاد تلفزيون البحرين بأن منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة.