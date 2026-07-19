أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، اليوم الأحد، تحذيرات من موجة حر شديدة في 7 مدن ومقاطعات في البلاد، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 36 ​​درجة مئوية، فيما حذر خبير مستقل في الأرصاد الجوية، من طقس غير مستقر ومن هبوب عواصف رعدية شديدة بعد ظهر اليوم، مع توقع باستمرارها حتى بعد غد الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، اليوم الأحد، بأن هيئة الأرصاد الجوية المركزية أصدرت تحذيرات باللون البرتقالي من موجة الحر الشديدة في تايبيه، ونيو تايبيه، وتاويوان، ومقاطعة تشانجوا، ومقاطعة هوالين، مما يشير إلى احتمال تسجيل درجات حرارة عظمى تتجاوز 36 درجة مئوية لـ3 أيام متتالية.

كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات باللون الأصفر من موجة الحر الشديدة في كيلونج ومقاطعة تايتونج، حيث من المتوقع أيضا أن تتجاوز درجات الحرارة 36 ​​درجة مئوية.

ومن المقرر أن تظل التحذيرات من موجة الحر الشديدة، سارية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد.