تايوان ترصد 12 سفينة و10 طائرات عسكرية تابعة للصين حول أراضيها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 10 طائرات عسكرية و9 سفن حربية و3 سفن رسمية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وطبقا للوزارة، عبرت 8 من الطائرات العشر التابعة لجيش التحرير الشعبي خط الوسط في مضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي.

ورصدت تايوان، حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 124 مرة وسفنا 198 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".