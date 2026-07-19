كييف: إسقاط 18 صاروخا و108 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 17 صاروخا مضادا للسفن، وصاروخا باليستيا واحدا من طراز "كيه إتش-59/69"، و108 من أصل 125 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما واسعا على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 41 صاروخا و125 طائرة طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريل، وكورسك، وميليروفو الروسية، بالإضافة إلى منطقة هفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأوضح البيان أن كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم.

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 17 صاروخا من طراز "إسكندر-إم" و"زيركون" و"إس-400"، وصاروخا باليستيا واحدا من طراز "كيه إتش-59/69"، و108 طائرات مسيرة روسية من طرز مختلفة في أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 140 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية ومياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وقال البيان "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو وحتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الأحد، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 140 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة "فوق أراضي مناطق بيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، وروستوف، ومنطقة موسكو، ومنطقة كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.