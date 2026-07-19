مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة ببورسعيد

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، في مشاجرة نشبت مع آخرين بمحافظة بورسعيد.

وتلقى اللواء محمد خليل الجمسي، مدير أمن بورسعيد، اليوم الأحد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات متجددة بينهم، وذلك بمنطقة مساكن علي بن أبي طالب الشعبية، بنطاق حي الزهور.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل الشاب "إسلام ع. أ. م" إثر إصابته بعدة طعنات نافذة، فيما أُصيب آخر بجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى الزهور لتلقي العلاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة، لحين إعداد تقرير الطب الشرعي وبيان الصفة التشريحية، والتصريح بالدفن.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الزهور، فيما تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيقات.