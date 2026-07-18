قال الإعلامي عمرو أديب، إن المعيار الأساسي للشراء في منطقة الساحل الشمالي يجب أن يرتكز على "الأسماء المعروفة والمضمونة" التي تمتلك سابقة أعمال واضحة.

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن أنظار العالم باتت تتجه للساحل الشمالي، مشيرا إلى المشروعات الجديدة تفتح البيوت وتوفر فرص عمل، وتحفز صناعات مكملة كالحديد والأسمنت.

ولفت إلى أن هناك مدينة واحدة في إسبانيا يزورها في فصل الصيف وحده نحو 15 مليون سائح، أي ما يعادل إجمالي عدد سياح مصر بكامل محافظاتها من الإسكندرية لأسوان طوال العام.

وشدد على أنَّ قوة مصر تكمن في سواحلها الممتدة ووجود مطورين عقاريين، مؤكدا أن "المشوار لا يزال طويلا" لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإمكانيات.

وتطرق إلى الجدل المثار حول أسعار الوحدات في الساحل الشمالي، قائلا: "يا جماعة بلاش طريقة: وده بكام؟، مش كل الناس بتشتري هذه الوحدات، هي بملايين؟ آه فيه ناس معاها ملايين وبتشتريها، والكلام ده مش معمول بس للمصريين، في شراء الأجانب للعقار".

وأضاف أن هذه المشروعات تهدف كذلك لجذب السياحة الأجنبية والاستمتاع بالخدمات المقدمة، قائلا: "يا جماعة مش كل حاجة هتُطرح قدامك لازم أنت اللي هتشتريها، وتقول وأنا أجيب الملايين دي! هو أنت مالك أنت؟ فيه ناس بتجيب الأرقام دي، أنا فيه حاجات لا مقدرش عليها، وفيه حاجات تقدر، فيه بيت أقدر ولا وفيه بيت لأ، فيه مكان أقدر أسافره وفي مكان لأ، بس في النهاية ده بيبقى لمستويات بعينها في المجتمع، ده مش إسكان اجتماعي أو إسكان متوسط، مش معمول لكل الناس تشتريه".