 الكويت: السيطرة على حريقين بموقعين مختلفين إثر العدوان الإيراني - بوابة الشروق
الجمعة 17 يوليه 2026 10:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الكويت: السيطرة على حريقين بموقعين مختلفين إثر العدوان الإيراني


نشر في: الجمعة 17 يوليه 2026 - 9:54 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2026 - 9:54 م

أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، الجمعة، أن فرقها تمكنت من السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين جنوب البلاد، إثر استهدافهما ضمن ما وصفتها بـ"الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث باسم قوة الإطفاء، محمد الغريب، قوله إن 6 فرق إطفاء، بمساندة من فرق إطفاء الجيش والحرس الوطني، شاركت في التعامل مع الحريق الأول، فيما شاركت 3 فرق إطفاء في الموقع الثاني.

وأضاف الغريب أن فرق الإطفاء باشرت، فور وصولها، التعامل مع الحريقين والسيطرة عليهما، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية، واقتصار الخسائر على الأضرار المادية.

وتواصل إيران شن هجمات على أهداف في دول عربية وتحديدًا خليجية ضمن ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة، في حين تلقى هذه الاعتداءات إدانات على صعيد واسع.

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