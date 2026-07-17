أمريكا: انتشال جثة بعد غرق قارب في سان فرانسيسكو واستمرار البحث عن مفقودين

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الشرطة انتشلت جثة امرأة كانت واحدة من ثلاثة أشخاص مفقودين بعد غرق قارب هذا الأسبوع في خليج سان فرانسيسكو.

وقال الطبيب الشرعي في سان فرانسيسكو، اليوم الجمعة، إنه تم التعرف على جثة المرأة، وتدعى توندرا مادروجا (58 عامًا)، والمعروفة أيضًا باسم توندرا ميلر.

وجرى انتشال جثة مادروجا، أمس الخميس، من قبل وحدة بحرية تابعة للشرطة، بعد يومين من غرق قارب "فولاري"، وهو قارب طوله 49 قدمًا (15 مترًا)، وكان على متنه 20 شخصًا، بعد أن صدمته موجة قوية أدت إلى انقلابه.

وكانت المجموعة على متن القارب في مراسم تأبين لنشر رماد أحد أحبائهم.

وقال أحد أفراد العائلة، ويدعى كوين مادروجا، في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد تحطمت قلوب عائلتنا لفقدان أمنا الحبيبة، وابنتنا، وأختنا، وعمّتنا، توندرا مادروجا.. قلوبنا مع كل عائلة تأثرت، ونحن نقدر بكل صدق لطفكم وتفهمكم".

وتوفي رجل، يدعى كليفورد بويسا، فور انتشاله من المياه الباردة، وعلق خفر السواحل الأمريكي جهود الإنقاذ مساء الأربعاء، لكن الشرطة لا تزال تبحث عن المفقودين.

وقال رالف بويسا إن أفراد عائلته وبعض الأصدقاء المقربين كانوا على متن القارب يوم الثلاثاء الماضي، لتأبين ابنته، التي توفيت منذ أكثر من عقد. وكانت مادروجا صديقة لهم.

وقال رالف إن الشخصين المفقودين حتى الآن هما أخته كارول، وزوجة كليفورد بويسا، جاكي.