نجم الزمالك السابق: إنجاز المنتخب يجب أن يكون نقطة انطلاق

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن الإنجاز الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم يجب أن يكون نقطة انطلاق للتخطيط للمونديال المقبل، من أجل البناء على ما تحقق ومواصلة التطور خلال السنوات القادمة.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، إن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ولاعبي المنتخب بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال مشوار كأس العالم، ونجحوا في تقديم مستويات مميزة أسعدت الجماهير المصرية.

وأضاف أن هيثم حسن كان أحد أبرز نجوم المنتخب خلال البطولة، بعدما قدم مستوى استثنائيًا، وأثبت أنه يمثل إضافة فنية كبيرة للفراعنة في المرحلة المقبلة.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن شخصية منتخب مصر تغيرت بشكل واضح تحت قيادة حسام حسن، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين وروحهم القتالية داخل الملعب خلال منافسات كأس العالم.

وأوضح أن حسام حسن تأثر كثيرًا بمدرسة وشخصية الراحل محمود الجوهري، وهو ما ظهر في طريقة إدارته للمباريات والانضباط الذي فرضه على المنتخب.