قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن قطاع الزراعة يشهد إنجازات اليوم تفوق "الإعجازات"، مشيرا إلى تصدير مصر لأكثر من 6 ملايين طن من فائض الخضروات والفواكه، مع تحقيق اكتفاء ذاتي في جميع الأصناف الأساسية منها.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" أن الدولة ضخت مليارات الجنيهات في "قروض مشروع البتلو" للحفاظ على صغار الماشية من الذبح، وصولا إلى إنشاء مراكز متطورة وحديثة لتجميع الألبان تُوج بالوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في البيض، والدواجن بنسبة تفوق 98%، وكذلك في الحبوب كالأرز، مشيرا إلى زراعة 3 ملايين و700 ألف فدان هذا العام من القمح لتغطية حوالي 55% من الاحتياجات.

وأوضح أن الأمن الغذائي يتحقق بتوفير الحكومة للسلع بصورة آمنة وبأسعار معقولة طوال العام حتى لو لم نصل للاكتفاء الذاتي الكامل منها، معقبا: "مفيش حد بينزل يشتري حاجة ميلقيهاش".

ورد على سبب عدم انعكاس الاكتفاء الذاتي على انخفاض الأسعار، قائلا: "لولا هذه الجهود والإنجازات لكانت الأسعار في مكان مختلف تماما".

ونوه إلى استقرار أسعار اللحوم الحمراء لأكثر من عامين دون زيادة، فضلا عن بيع الدواجن بأقل من تكلفة إنتاجها، مشيرا إلى أن كيلو اللبن لم يشهد زيادة منذ أكثر من عام ويُباع بـ 25 أو 30 جنيها.

وأكد أن التسعير في مصر يخضع لقاعدة "العرض والطلب"، موضحا أن تجار الثوم الذين لجأوا لتخزينه يخسرون خسائر كبيرة اليوم، بعد الشراء الثوم من الفلاح مقابل 12 جنيها والاضطرار لبيعه اليوم بـ 8 جنيهات بسبب وفرة الإنتاج.

ورأى أن الفلاح أصبح "يعاقب على كثرة الإنتاج" في هذه الأيام، قائلا: "الفلاح مش عارف يكسب، وبقى لنا فترة مفيش مكاسب والخسائر كبيرة جدًا".